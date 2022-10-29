Из магазина в Петербурге убрали прилавок с хэллоуинскими тыквами после скандала

Администрация одного из супермаркетов Петербурга убрала с прилавка все тыквы с нарисованными на них рожицами, которые сотрудники магазина оформили к празднику Хэллоуин.

Ранее петербурженка угрожала администратору магазина написать заявление в прокуратуру, если тыквы не уберут с прилавка. По ее словам, Хэллоуин — это праздник, посвященный «сатанинским культам», а раскрашенные к этому празднику тыквы оскорбили ее религиозные чувства, а также напугали ее маленьких детей.

Тыквы от греха подальше убрали.

Видео: Мэш на Мойке

Также стало известно об отмене празднования Хэллоуина в парке имени Бабушкина. Администратор парка сообщила, что мероприятие не будут проводить из-за большого количества жалоб, пишет паблик «Мэш на Мойке».