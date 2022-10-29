Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня памяти сожжения деревень

В субботу, 29 октября, в Ленинградской области отдают дань памяти жителям сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень. По этом случаю Александр Дрозденко обратился к жителям региона.

Он подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не должны забываться.

«Не щадя никого, они безжалостно убивали мирных жителей, угоняли женщин, стариков, детей в фашистскую неволю, предавали огню целые деревни и села. Не допустить возрождения бесчеловечной идеологии, сделать все, чтобы фашистская чума никогда больше не пришла на родную землю — наш святой долг перед теми, кто пал от рук нацистских захватчиков, кто положил на алтарь Победы свою жизнь», — говорится в сообщении.

Дрозденко призвал склонить головы в знак скорби по погибшим в сожженных деревнях.