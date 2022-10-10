Суд Ленобласти официально признал геноцидом преступления, совершенные нацистами и их пособниками в годы войны

Преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти, официально признали геноцидом. Вердикт вынес Ленинградский областной суд.

По результатам проведенных исследований, с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти от рук фашистов и их союзников погибло 435 тысяч человек — это 1/5 от населения современной Ленобласти.

В ходе заседаний были представлены доказательства расправы оккупантов над военнопленными и мирными гражданами, убийства детей, разрушения городов и населенных пунктов региона, уничтожение культурных ценностей, ущерб которым составил 1,9 трлн рублей. Свидетелями выступили бывшие малолетние узники немецких концлагерей, историки, архивисты и поисковики.