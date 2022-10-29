Видео: бойцы отрабатывают необходимые навыки в Ленобласти перед отправкой на передовую

Минобороны показало тренировки мобилизованных на полигонах Ленобласти.
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28.10.2022 142
Напомним, что общение добровольцев, волонтеров, жителей региона, участвующих в оказании гуманитарной помощи, в формате чата теперь происходит на площадке «Команды47» в vk. Что позволяет оперативно получать информацию, обмениваться опытом и координировать совместную работу.