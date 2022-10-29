Юрист рассказал, когда нельзя давать согласие на обработку персональных данных

Соглашаться на обработку персональных данных нужно не во всех случаях. Об этом заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Если вы не понимаете целей получения такого согласия или не уверены в надежности оператора персональных данных, то давать его не нужно. Например, при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение эти цели, по мнению эксперта, вполне оправданы. В таких случаях операторы надежно защищают полученную информацию.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или «слиты» откровенным мошенникам?» — говорит юрист.

Эксперт подчеркнул, что, если возникла неуверенность в надёжности оператора, давать согласие не стоит. В таком случает лучше запросить информацию о целях получения данных. Организация обязана её предоставить.