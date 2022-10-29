Для вузов и школ SberJazz стал доступнее

Сбер сделал свой сервис видеоконференций SberJazz ещё более доступным для учебных заведений.

«Мы понимаем, насколько важную роль играет качественное образование в жизни страны и всех её граждан. И рады, что разработанные нами технологии и сервисы помогают усовершенствовать учебный процесс, дают и учителям, и ученикам новые возможности. Многие вузы и школы уже используют SberJazz в учебном процессе. Поэтому Сбер предложил образовательным учреждениям специальный корпоративный тариф — на 40% дешевле стандартного». Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.

У сервиса есть два вида лицензий, которые подходят любым учебным заведениям. До 100 учётных записей и более 100 учётных записей. При необходимости можно увеличить количество лицензий и передавать их между преподавателями и учащимися.

Благодаря инструментам SDK и API имеется возможность встроить сервис в образовательные платформы, мессенджеры, порталы и другие корпоративные системы для общения.