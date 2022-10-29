Аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание с 30 октября

С завтрашнего дня, 30 октября, аэропорт «Пулково» в Петербурге начнет работать по зимнему расписанию.

Сотрудники аэропорта уже провели ежегодный смотр аэродромной техники, сообщили в пресс-службе компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В новом сезоне планируется выполнить рейсы по 64 российским направлениям. Среди новых международных перелетов — Астана, Шарм-эш-Шейх и Коломбо. Также планируется увеличить частоту полетов в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Прямые перелеты из Петербурга будут осуществляться в 25 зарубежных городов.