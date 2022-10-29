Ольга Бузова приехала в Донецк – видео

Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в ДНР, чтобы помочь развезти гуманитарную помощь детям.

Она участвует в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество».

«Пока кто-то говорит — я делаю», — заявила Бузова журналистам.

Видео: vk.com/ru_donetsk

Ольга Бузова пообещала помогать и в дальнейшем, а также анонсировала появление для местных детей досуговых центров. По предварительным данным, певица собирается посетить Амросиевку, которая ещё в августе подвергалась обстрелам ВСУ.