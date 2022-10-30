В США придумали свитер, делающий человека невидимым для систем распознавания лиц

В университете Мэриленда придумали «свитер-невидимку» – он делает человека незаметным для систем распознавания лиц. Принт с размытым изображением людей на базаре обманывает модели машинного обучения, и обладатель пуловера может скрыться от искусственного интеллекта.

Команда ученых смоделировала атаки на нейросети и создала достаточно универсальный «состязательный шаблон» – принт, превращающий человека в призрака для системы распознавания лиц.

«Этот стильный пуловер отлично согреет зимой в офисе или в дороге. Его отличает непромокаемая подкладка из микрофлиса, современный крой и узоры, противоборствующие ИИ, — они помогут скрыться от детекторов объектов. Во время экспериментов нам удалось обмануть детектор YOLOv2 с помощью шаблона, обученного на наборе данных COCO с тщательно сформулированной целью», –заявили ученые.