Киришские ватерполистки на последних секундах вырвали победу у принципиального соперника

Победой женского ватерпольного клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» завершился второй матч очередного тура чемпионата России против «Динамо-Уралочки-ЗМЗ» из Златоуста. Киришские ватерполистки обыграли принципиального соперника со счетом 12:11.

За 6 минут и 49 секунд до финальной сирены уральский коллектив вышел вперед со счетом 10:7. Киришские ватерполистки проявили характер.

Менее, чем за две минуты они сравняли счет – 10:10. Команды еще раз обменялись голами, а за 57 секунд до финальной сирены при счете 11:11 Евгения Иванова забила победный гол от воды с дальней дистанции.