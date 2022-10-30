Женщина получила ожоги лица и рук при пожаре в Кировском районе

По информации ivbg.ru, сообщение о возгорании в Отрадном Кировского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы 29 октября около 11:30.
Пламя охватило частный дом и распространилось на 48 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные. Возгорание ликвидировано к 12:10.
Во время пожара в доме находилась женщина. Ее передали врачам с ожогами рук и лица.
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23.05.2022 657