Женщина получила ожоги лица и рук при пожаре в Кировском районе

По информации ivbg.ru, сообщение о возгорании в Отрадном Кировского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы 29 октября около 11:30.

Пламя охватило частный дом и распространилось на 48 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные. Возгорание ликвидировано к 12:10.

Во время пожара в доме находилась женщина. Ее передали врачам с ожогами рук и лица.