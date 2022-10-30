Фото: Ленобласть опередила Петербург в дуэльной стрельбе «Два региона – одна цель»

Завершился турнир по практической стрельбе между правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Два региона – одна цель». В общем зачете победу одержал ленинградский стрелок, председатель Комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.
На втором месте – Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями из Санкт-Петербурга. На третьей строчке – начальник отдела Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Артур Коханков-Михайлов.
В командном зачете петербургская сборная заняла первое место. В дуэльном победу одержала команда Ленинградской области.
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