Фото: Ленобласть опередила Петербург в дуэльной стрельбе «Два региона – одна цель»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Завершился турнир по практической стрельбе между правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Два региона – одна цель». В общем зачете победу одержал ленинградский стрелок, председатель Комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

Фото: Ленобласть опередила Петербург в дуэльной стрельбе «Два региона – одна цель» Санкт-Петербург, Ленинградская область, Денис Седов
Фото: Ленобласть опередила Петербург в дуэльной стрельбе «Два региона – одна цель» Санкт-Петербург, Ленинградская область, Денис Седов

На втором месте – Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями из Санкт-Петербурга. На третьей строчке – начальник отдела Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Артур Коханков-Михайлов.

В командном зачете петербургская сборная заняла первое место. В дуэльном победу одержала команда Ленинградской области.

Вам будет интересно
Фото: Ленобласть опередила Петербург в дуэльной стрельбе «Два региона – одна цель» Санкт-Петербург, Ленинградская область, Денис Седов
Ленобласть помогает с выбором профессии тысячам школьников и студентов
В акции «Неделя без турникетов» приняли участие 4,2 тысячи школьников и студентов из Ленобласти, а также 37 клиентов Биржи труда Традиционная...
25.10.2022 818
Автор