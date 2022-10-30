Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и ночных заморозков

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на метеоролога Юрия Куткевича, температура в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник и вторник опустится до 0 градусов. Днем следует ожидать до +3… +5 °C.

По словам синоптика, самым холодным днем предстоящей недели станет понедельник, 31 октября. Промозглости погоде добавит и северо-западный ветер, который днем сменит направление на южное и ослабнет.

«В городе заморозки до 0 градусов, а в пригородах и по области до -3… -4 градусов. Днем в понедельник тоже температура невысокая, там +3… +5 градусов. Ветер северо-западный, но будет ослабевать. Небольшие осадки могут быть в ночь с понедельника на вторник преимущественно в виде дождя, хотя по области может наблюдаться дождь с мокрым снегом», – рассказал Юрий Куткевич

Атмосферное давление на протяжении всей недели будет расти незначительно, а на погоду прямое влияние окажет периферия циклона, что снизит вероятностей дождей.