Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и ночных заморозков

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на метеоролога Юрия Куткевича, температура в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник и вторник опустится до 0 градусов. Днем следует ожидать до +3… +5 °C.
По словам синоптика, самым холодным днем предстоящей недели станет понедельник, 31 октября. Промозглости погоде добавит и северо-западный ветер, который днем сменит направление на южное и ослабнет.
«В городе заморозки до 0 градусов, а в пригородах и по области до -3… -4 градусов. Днем в понедельник тоже температура невысокая, там +3… +5 градусов. Ветер северо-западный, но будет ослабевать. Небольшие осадки могут быть в ночь с понедельника на вторник преимущественно в виде дождя, хотя по области может наблюдаться дождь с мокрым снегом», – рассказал Юрий Куткевич
Атмосферное давление на протяжении всей недели будет расти незначительно, а на погоду прямое влияние окажет периферия циклона, что снизит вероятностей дождей.
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