Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 30 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, семь раз безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Першотравневого, Орлянки, Табаевки и Берестового Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Все атаки отражены. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и бронетранспортер.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступления уничтожили противника в районах Новомихайловки и Владимировки ДНР, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам Павловки ДНР. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один танк.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении Пятихатки, Червоного Яра, Ищенки Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Нанесено поражение 13-ти районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Поражен узел связи ВСУ в районе Беляевки Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах. В районе Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

В районе Шевченковки Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе Запорожья поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В районе Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе Николаевки ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В районе Дудчан Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе Никольского ДНР уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах Кировска и Константиновки ДНР сбито два украинских вертолета Ми-8. Также за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Никольского, Комсомольского, Вольного ДНР, Коломыйчихи, Каменки, Врубовки, Соснового ЛНР и Мечниково Харьковской области.

Сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Вугляра, Межевого ДНР, Антоновки, Новой Каховки, Ольговки, Першотравневого, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе Попасной ЛНР. В районе Антоновки Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ Энергодара и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района Новокиевки Днепропетровской области.

Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.