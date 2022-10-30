Зима близко: 31 октября в Ленобласти ожидаются снег, сильный ветер и гололедица

По данным ГУ МЧС, 31 октября на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ночью на западе без существенных осадков, на востоке небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. Днем – почти без осадков.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-17 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью температура воздуха -2… +2 °C. Возможны заморозки до -5 °C. Днем +1… +5 °C. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.