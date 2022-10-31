Двое с арматурой вынесли 150 тысяч рублей из дома в Рощино

По информации ivbg.ru, 30 октября около 11:30 в полицию Выборгского района обратился 47-летний петербуржец. Двумя днями ранее в его дом на улице Верхней в Рощино ворвались двое мужчин с арматурой.
Избив хозяина железным прутом, агрессоры забрали около 150 тысяч рублей наличными и скрылись. По словам мужчины, нападавшие среднего роста, один лысый и одет во все темное, его компаньон – в камуфляже.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.06.2022 2114