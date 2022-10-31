В результате ракетных ударов в Киеве выведен из строя объект, питающий около 350 тысяч квартир. В некоторых районах города пропал свет, отключена вода. Также ракеты поразили Днепрогэс, Днестровскую, Каневскую и Кременчугскую ГЭС.

Жителей Киевской области предупредили о длительном отключении электричества после ударов. В Киеве и Харькове не работает метро. Перебои с электричеством наблюдаются в Запорожской области после взрывов. В Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

По предварительным данным, одна из ракет попала по Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Днепропетровской, Кировоградской областях.

При этом ВСУ сообщают, что средства ПВО сбили 44 ракеты из 50. Таким образом, все эти поражения, по данным украинских военнослужащих, совершили лишь шесть ракет. Кроме того, в Винницкой и Хмельницкой областях средства ПВО сбили ракеты над жилыми домами, обломки упали на гражданские объекты.