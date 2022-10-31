Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2022 года?

Граждан России с 1 ноября 2022 года ждут повышение пенсий, социальные выплаты на карту «Мир», осенний призыв на срочную службу в армию, разрешение на въезд в одну из зарубежных стран (но не всем) и прощение пеней за электричество (тоже не всем).

Подробнее – в обзоре ivbg.ru.

Повышение пенсий

Повышение пенсий с 1 ноября ожидает бывших работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел на пенсию досрочно из-за проблем со здоровьем, требование к выслуге сокращается на 5 лет – до 20 лет и 15 лет соответственно.

Перерасчет доплаты произойдет для тех, кто:

обратился за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года.

уже прекратил работу по указанным специальностям.

Размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и страховых взносов, перечисленных предприятием. Перерасчет производится автоматически по сведениям ПФР.

Также с ноября удвоится фиксированная часть пенсии по старости у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Исходя из того, что в 2022 году в России размер фиксированной выплаты составляет 7220,74 рубля, доплата составит 14 441,48 рубля – это без учета районных коэффициентов, например, стажа работы на Крайнем Севере. Страховая часть пенсии не изменится.

Социальные выплаты на карту «Мир»

Целый ряд региональных выплат с 1 ноября будет перечисляться на карту «Мир». Это:

пособия для людей, ухаживающих за инвалидами;

стипендии сиротам;

компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ, взносов на капремонт и газификацию;

ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка;

субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди;

субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Предполагается, что это должно упростить получение социальной поддержки за счет сокращения до 30 минут сроков зачисления денег, упразднения необходимости указывать множество реквизитов и отсутствия необходимости устранять сопутствующие ошибки. Например, ошибки в цифрах и переводе денег из-за этого на неактуальный счет. Получателю необходимо знать лишь номер карты.

Выплаты мобилизованным и осенний призыв

С 1 ноября мобилизованные будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей.

Также с 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу. Ожидается, что он продлится до 31 декабря, а на службу призовут 120 тысяч человек в возрасте 18-27 лет. В 2022 году начало призыва было отложено на месяц в связи с объявлением частичной мобилизации.

Ограничения на въезд снято в Катаре

Власти Катара снимают все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Надо полагать, это связано в том числе с Чемпионатом мира по футболу, который будет проходить в стране с 20 ноября по 18 декабря.

Во время чемпионата туристы могут приехать в Катар только по Hаyya card – аналогу паспорта болельщика. Оформить его можно только имея билет на матчи. После окончания чемпионата при въезде в Катар туристам не придется сдавать тесты на COVID-19 и регистрироваться в приложении Ehteraz Health.

Пени, прощайте

Мосэнергосбыт с 1 ноября запускает акцию под названием «Пени, прощайте!». Должникам простят пени, начисленные ранее за неуплату. Для этого они должны погасить задолженность и текущие начисления за электроэнергию по счету за ноябрь и передать показания в период с 15 по 30 декабря. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.