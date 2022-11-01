В Лодейном Поле появятся новая школа искусств и благоустроенная набережная

Детская школа искусств в Лодейном Поле станет крупнейшей в Ленобласти.

Строят учреждение в рамках нацпроекта «Культура» и народной программы партии «Единая Россия». Работы на объекте идут каждый день с раннего утра.

Также параллельно идут работы по благоустройству набережной реки Свирь. Там будет экологическая тропа, построят торговый павильон, детскую площадку и установят большой макет фрегата «Штандарт». Основные работы завершат к концу ноября.