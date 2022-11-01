В Ленобласти на треть сократилось количество загородных домов стоимостью до миллиона рублей

С начала года объём предложения на рынке загородной недвижимости Ленинградской области вырос на 28,4% — до 2 318 объектов. Однако количество частных домов по цене до миллиона рублей сократилось на 32,96% – до 358 вариантов.

Больше всего бюджетных домов продается в Лужском районе. Там можно приобрести деревянный дом площадью в 40 квадратных метров с участком в шесть соток за 190 тысяч рублей, пишет журнал «Загородное обозрение».

Второе место по числу доступных загородных домов занимает Волховский район, там по цене ниже миллиона продаются 55 объектов. Тройку лидеров замыкает Киришский район, где продается 40 таких домов.

А вот во Всеволожском районе сейчас на продажу выставлен всего 1 объект стоимостью до 1 млн рублей.