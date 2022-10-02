Эксперт: цены на вторичную недвижимость в России будут снижаться

Цены на вторичное жилье в России будут понижаться, считает эксперт рынка недвижимости, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (РАО) Кирилл Кулаков.

«Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен. С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы», – сказал он в эфире радио Sputnik

По его словам, вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Однако стагнация рынка в последние несколько месяцев отразилась на «вторичке». Сейчас предложений на рынке значительно больше, чем спроса. Из-за этого собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.

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Он добавил, что сейчас разница между первоначальной ценой, выставленной на продажу квартиры и реальной, за которую ее продали, составляет 15-20%. Также застройщики стали предлагать всевозможные акции, чтобы привлечь покупателей. Все это стало отражаться на вторичном рынке. Поэтому тренд на снижение будет продолжаться в среднесрочной перспективе.