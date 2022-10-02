Эксперт: цены на вторичную недвижимость в России будут снижаться

Цены на вторичное жилье в России будут понижаться, считает эксперт рынка недвижимости, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (РАО) Кирилл Кулаков.
По его словам, вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Однако стагнация рынка в последние несколько месяцев отразилась на «вторичке». Сейчас предложений на рынке значительно больше, чем спроса. Из-за этого собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.
Он добавил, что сейчас разница между первоначальной ценой, выставленной на продажу квартиры и реальной, за которую ее продали, составляет 15-20%. Также застройщики стали предлагать всевозможные акции, чтобы привлечь покупателей. Все это стало отражаться на вторичном рынке. Поэтому тренд на снижение будет продолжаться в среднесрочной перспективе.