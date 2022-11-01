Пьяного подростка за рулем авто остановили в Лодейном Поле

Ночью 31 октября у автовокзала в Лодейном Поле Ленобласти наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого сидел подросток.

По предварительным данным, у водителя имелись признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования 14-летний юноша отказался. Известно, что подросток учится в девятом классе одной из городских школ.

Школьника доставили в отдел полиции, а после передали родителям. Иномарка принадлежит его 40-летнему родственнику. Машину вернули владельцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.