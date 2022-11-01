В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны

За минувшую неделю в Петербурге и Ленобласти нашли несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Так, на частном участке в деревне Низино Ломоносовского района нашли 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Войны, в поселке Ропша — артиллерийский снаряд калибра 75 мм времён войны в состоянии сильной коррозии. В садоводстве «Статор-2» Гатчинского района нашли ржавую ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом.

Видео: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Все подозрительные находки обследовали сотрудники ОМОН «Бастион». Взрывотехники вывезли боеприпасы на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожили.