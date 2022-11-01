ГИБДД начнет штрафовать водителей за шины не по сезону

Госавтоинспекция начнет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом.

МВД возобновило работу над новой редакцией перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года, пишет «Коммерсант».

В соответствии с документом, с декабря по февраль водителям легковушек и лёгких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август запрет коснётся шипованных шин. В то же время регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений. Водители других типов грузовиков, а также автобусов в случае отсутствия зимних шин будут обязаны иметь при себе цепи противоскольжения.

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Кроме того, штрафы грозят за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, а также нештатные ксеноновые или светодиодные лампы в фарах.