Средняя стоимость базовой продовольственной корзины в России составляет 3 823 рубля

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины в России составляет 3823 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинг Ромир.

Самые высокие цены на продукты были зафиксированы в Петербурге. Там средняя стоимость продовольственной корзины составила 4 082 рубля. Далее следуют Химки — 4 067 рублей, Москва — 4 047, Мытищи — 4 010 и Уфа — 3 976 рублей.

В исследовании анализировались магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты. Учитывались основные продовольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса.

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Среди магазинов у дома самая низкая стоимость продовольственной корзины отмечена в торговой сети «Пятерочка» — в среднем 3 315 рублей. В «Магните» стоимость корзины оказалась на 7,6% выше и составила 3 568 рублей. За ними следует «Дикси» — 3 670 рублей, а замыкает рейтинг «ВкусВилл» — там базовый набор продуктов обойдется в 5 103 рубля.