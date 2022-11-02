В Ленобласти за последние сутки выявили 71 новый случай COVID-19

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 ноября.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
  • Волосовский район: Добряницы (+1).
  • Волховский район: Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Кудрово (+2), Сертолово (+7), Куйвози (+1), коттедж. пос. “Петровские сады” (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Каменногорск (+3), Земляничное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+2), Пудость (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
  • Киришский район: Кириши (+2), Городище (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шум (+1).
  • Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Горбунки (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Ретюнь (+1).
  • Подпорожский район: Вознесенье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+2), Коммунары (+1), Раздолье (+1), Красноозёрное (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+2).
  • Тосненский район: Федоровское (+1).
Вам будет интересно
В России отменили обязательный ПЦР-тест на COVID-19 после возвращения из-за границы
Россиянам при возвращении из-за границы в страну больше не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19 и загружать его результаты на Госуслугах. Соответствующее...
21.10.2022 247
Автор