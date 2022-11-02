В Ленобласти за последние сутки выявили 71 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 ноября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
- Волосовский район: Добряницы (+1).
- Волховский район: Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Кудрово (+2), Сертолово (+7), Куйвози (+1), коттедж. пос. “Петровские сады” (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Каменногорск (+3), Земляничное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+2), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+2), Городище (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шум (+1).
- Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+2), Коммунары (+1), Раздолье (+1), Красноозёрное (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Федоровское (+1).
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21.10.2022 247