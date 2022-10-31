Семьи мобилизованных могут оформить льготы на проезд в МФЦ Ленобласти

Право на льготный проезд имеют члены семей мобилизованных граждан, призванных на военную службу с территории Ленинградской области.

Эта мера социальной поддержки распространяется на смежные межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленобласти по единым социальным проездным билетам на основе БЭПК. Стоимость льготного проезда составляет 433 рубля в месяц.

За получением услуги могут обратиться члены семьи гражданина. Услуга предоставляется во всех центрах госуслуг, кроме бизнес-офисов. Для ее получения нужно представить в МФЦ справку (сведения) о подтверждении прохождения военной службы члена семьи, призванного по частичной мобилизации, документы, удостоверяющие личность и иные документы согласно установленному перечню – подробнее на сайте МФЦ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.