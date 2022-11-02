Большая часть реставрационных работ в парке Монрепо в Выборге завершена

Завершаются работы на оранжерейном комплексе Монрепо. О чем рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой

«На фасадах усадебного дома и библиотечного флигеля осталось установить исторические ставни, поправить замечания по окраске. Реставраторы сосредоточены на завершении росписи интерьеров усадебного дома, где бережно сохранённые панели устанавливаются на свои места», — прокомментировал Владимир Цой.

За четыре года реконструкции парка отреставрированы долина «Китай», восстановлены китайские мостики, четыре пирса и долина «Розенталь», выполнено благоустройство «Края света», воссоздана площадка на утесе скалы — висячий садик и уникальный топиарный сад, а также разбиты огороды. Строители завершили благоустройство на островах Палатки и Пампушинка, укрепили берег Финского залива.

Отметим, как подчеркивают в парке, согласно письменным и графическим источникам, Дом садовника стоял вплотную к оранжерее, к которой с другой стороны примыкал Дом управляющего. Все постройки неоднократно перестраивались. К началу реставрации в Монрепо существовали только перестроенный в 1980-х годах Дом садовника и аварийная деревянная оранжерея.

Напомним, что интерактивная карта парка «Монрепо» удостоена звания Лауреата в номинации «Интерактивная карта/путеводитель». Аудиоописание объектов читает диктор на фоне отрывков из музыкальных произведений Вивальди и Шопена. Также для удобства посетителей на официальном сайте парка появилась интерактивная карта, где каждый объект отмечен геометкой.