Мужчина предложил угостить мороженым и увел чужого ребенка с детской площадки в Петербурге

По информации ivbg.ru, в суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, похитившего несовершеннолетнего мальчика с детской площадки в Санкт-Петербурге.
Мужчина подошел к ребенку, предложил посмотреть мультфильмы, поесть сладкого и мороженого. Мальчик пришел со взрослым в гости в его квартиру дома на улице Шелгунова в Санкт-Петербурге.
Злоумышленника задержали в тот же день. Ребенка вернули родным. Вред его здоровью не был причинен. Комиссия установила, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и не понимал, что делает.
Заведено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего
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