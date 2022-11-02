Подробности: мужчина убил бывшую сожительницу прямо в школе Рыбинска

Как сообщал ivbg.ru, 2 ноября на школу № 43 в Рыбинске напал мужчина с ножом. Он убил женщину, еще один человек пострадал. Детей в это время в школе не было из-за каникул. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным следствия, нападавшего в школу впустила ныне погибшая женщина – работница канцелярии и его бывшая сожительница. Они поссорились, и он нанес ей смертельное ножевое ранение.

Нападавший успел ранить еще одну сотрудницу учебного заведения, а затем нанес себе увечья. Оба госпитализированы.