В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Майор Антон Феонов в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по обеспечению огневой поддержкой действий российских войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских военнослужащих.

Подразделению под командованием майора Феонова была поставлена задача по ведению артиллерийской разведки позиций противника. В ходе разведки и корректировки огня артиллерии, наблюдательный пункт артиллерийской группы подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ.

В результате разрыва рядом минометного снаряда Антон Феонов получил контузию. Но после оказания ему первой медицинской помощи офицер отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, продолжая ведение корректировки огня своей артиллерии.

Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от Антона Феонова, ударами российской артиллерии были уничтожены три танка, два БМП и до 30 украинских военнослужащих.