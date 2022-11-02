В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Майор Антон Феонов в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по обеспечению огневой поддержкой действий российских войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских военнослужащих.

wr-750

Подразделению под командованием майора Феонова была поставлена задача по ведению артиллерийской разведки позиций противника. В ходе разведки и корректировки огня артиллерии, наблюдательный пункт артиллерийской группы подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ.

В результате разрыва рядом минометного снаряда Антон Феонов получил контузию. Но после оказания ему первой медицинской помощи офицер отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, продолжая ведение корректировки огня своей артиллерии.

Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от Антона Феонова, ударами российской артиллерии были уничтожены три танка, два БМП и до 30 украинских военнослужащих.

Автор
Поделиться