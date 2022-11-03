Угонщики иномарки за 1,8 млн рублей задержаны в Ленобласти и Петербурге

По информации ivbg.ru, 2 ноября задержаны 38-летний житель садоводства возле Лесколово и 44-летний житель квартиры дома на улице Лермонтова в Санкт-Петербурге. Их подозревают в угонах.
Во время обысков у них обнаружены кнопочные телефоны, устройства для подавления GSM-сигналов и автомобили для сопровождения угнанной иномарки.
Поиски подозреваемых начались после того, как в июле 2022 года в полицию Соснового Бора обратился 52-летний мужчина. У него угнали красный Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Ущерб автовладельца составил 1,8 млн рублей.
Полиция выясняет, куда отправилась угнанная иномарка. Установлено, что старший из задержанных привлекался к ответственности за кражи, разбой и попытку угона.
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