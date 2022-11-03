Житель Кировска стрелял из укороченного автомата на улице

По информации ivbg.ru, 2 ноября около 21:30 в полицию Кировского района сообщили о стрельбе возле трехэтажного дома на улице Горького в Кировске.
На месте происшествия задержан 58-летний местный житель с охолощенным укороченным автоматом Калашникова. У него обнаружены магазин со звуковыми патронами калибра 5,45 миллиметров и 50 патронов в коробках.
Документы на оружие мужчина предъявил. Его задержали, а автомат с боеприпасами отправляли на экспертизу. Установлено, что задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.
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