В Гатчине иномарка насмерть сбила пешехода-нарушителя

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 2 ноября на 20 км автодороги «Красное Село — Гатчина — Павловск» в Гатчинском районе Ленобласти.

Известно, что 39-летний водитель Volkswagen сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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03.11.2022 43
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