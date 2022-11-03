Петербуржец избил 13-летнего школьника за то, что тот не служил. У пострадавшего сотрясение мозга и травмы головы

По информации ivbg.ru, 1 ноября в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что около 13:50 в ресторане на Гаккелевской улице в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына.

Ученику 7-го класса потребовалась медицинская помощь. Напавшего задержали на станции метро «Пионерская». Им оказался 43-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

По словам мальчика, в момент нападения от мужчины пахло алкоголем. Он спросил у школьника, служил ли тот. Получив отрицательный ответ, ударил подростка кулаком в лицо и по затылку, после чего скрылся.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому скуловой области, а также ушиб мягких тканей затылочной области.