На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47 — 80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 181-183, км 185-188 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин;
- подъезд к г. Выборгу № 1, № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 15:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 95-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин с добавлением нового материала.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 51-53 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.