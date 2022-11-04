Сила в сплоченности: эксперты рассказали, почему День народного единства в 2022 году приобрел особые смыслы

Россия празднует День народного единства 4 ноября. Как сообщает online47.ru, дата учреждена в память о событиях 1612 года, в современной России ее начали отмечать в 2005 году. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси, периодом глубокого кризиса Московского государства, когда оно почти перестало существовать.
В начале XVII века русское царство оказалось на грани краха в результате заговоров, переворотов и интервенций один за другим сменялись правители и претенденты на трон, в числе которых были самозванцы.
В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем вражеских отрядов. Власть перешла к совету бояр, который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу, сыну короля Сигизмунда III. В итоге Москва оказалась оккупирована польскими войсками.
И только в 1612 году народное ополчение, созданное Мининым и Пожарским в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.
Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 4 ноября был объявлен государственным праздником в России. Однако из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и спасение государства прервалась.
Александр Дрозденко во время церемонии вручения государственных наград отметил, что 4 ноября для россиян – это, прежде всего, праздник единения людей. А депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров считает, что глубокие для русских людей смыслы он обрел лишь в 2022 году.
По версии общественного и политического деятеля Николая Старикова, призыв к объединению народа через сопротивление противнику, через боль потерь, звучит по-особенному.
Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что в 2022 году люди, наконец, поймут настоящий смысл праздника.