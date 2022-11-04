Сила в сплоченности: эксперты рассказали, почему День народного единства в 2022 году приобрел особые смыслы

Россия празднует День народного единства 4 ноября. Как сообщает online47.ru, дата учреждена в память о событиях 1612 года, в современной России ее начали отмечать в 2005 году. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси, периодом глубокого кризиса Московского государства, когда оно почти перестало существовать.

В начале XVII века русское царство оказалось на грани краха в результате заговоров, переворотов и интервенций один за другим сменялись правители и претенденты на трон, в числе которых были самозванцы.

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем вражеских отрядов. Власть перешла к совету бояр, который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу, сыну короля Сигизмунда III. В итоге Москва оказалась оккупирована польскими войсками.

И только в 1612 году народное ополчение, созданное Мининым и Пожарским в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.

Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 4 ноября был объявлен государственным праздником в России. Однако из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и спасение государства прервалась.

Александр Дрозденко во время церемонии вручения государственных наград отметил, что 4 ноября для россиян – это, прежде всего, праздник единения людей. А депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров считает, что глубокие для русских людей смыслы он обрел лишь в 2022 году.

«Я думаю, что сейчас, как никогда, мы должны понимать значимость этого праздника. Ведь только в единстве, сплоченности и будет коваться наша победа. Если мы будем разобщены, у нас не будет целостного государства. Нас самих не будет», – выразил мнение Олег Петров

По версии общественного и политического деятеля Николая Старикова, призыв к объединению народа через сопротивление противнику, через боль потерь, звучит по-особенному.

«Исторически 4 ноября запомнился народу больше некой смысловой победой. Как объединялись русские люди около четырех веков назад, так они и объединяются сейчас. Что удивительно, противники практически одни и те же – мы сейчас видим активную роль Польши, которая пытается всячески поддерживать киевский режим и всеми силами с чужим флагом участвовать в трагических событиях на территории Украины», – напомнил Николай Стариков

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что в 2022 году люди, наконец, поймут настоящий смысл праздника.

«Только сейчас люди начинают понимать, что это символ единства народов Российской Федерации. А единство нам сейчас жизненно необходимо, без этого мы просто не победим. Поэтому нужно собирать все силы, отказываться от мелких склок, дрязг, претензий и заниматься главным – объединять народы в борьбе с фашизмом», – отметила Елена Драпеко