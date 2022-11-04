Расписание празднования Дня народного единства в Бокситогорске, Волхове, Ивангороде, Киришах и Тосно

Автор: Сергей Агутин
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Мероприятия начинаются в 11:00. В районах Ленинградской области вручают паспорта молодым ленинградцам, поздравляют активистов и проводят праздничные концерты.

Бокситогорский район:

  • 11:00 – деревня Заборье, мероприятие «Память. Единство. Жизнь» возле памятного знака «Дорога жизни. Начало»;
  • 15:00 – Дом культуры Бокситогорска, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование лучших школьников, победителей и призеров региональных олимпиад.

Волхов:

  • 14:00 – городской Дом Культуры, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование активистов, которые помогли в открытии стелы «Город воинской доблести».

Ивангород:

  • выставки рисунков и работ учащихся Ивангородских школ в городском культурно-досуговом центре;
  • 14:00 – праздничный концерт в культурно-досуговом центре.

Кириши:

  • XII Вокально-хоровая ассамблея «Едины музыкой сердца» в концертном зале детской школы искусств.

Тосно:

  • Фестиваль-конкурс «Под небом Тосненским единым».

Приозерский район:

  • В Лосево волонтеры представят видеоролик ко Дню народного единства.

Также стартовал конкурс авторского фото с празднования Дня народного единства. Фотографии нужно публиковать с хештегом #КомитетОК во «ВКонтакте» до 8 ноября. А 9 ноября жюри выберет лучших в номинациях «Самое патриотичное фото», «Дружба народов», «#Команда47». Победители получат брендированные толстовки и поло Команды 47.

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