Расписание празднования Дня народного единства в Бокситогорске, Волхове, Ивангороде, Киришах и Тосно

Мероприятия начинаются в 11:00. В районах Ленинградской области вручают паспорта молодым ленинградцам, поздравляют активистов и проводят праздничные концерты.
Бокситогорский район:
- 11:00 – деревня Заборье, мероприятие «Память. Единство. Жизнь» возле памятного знака «Дорога жизни. Начало»;
- 15:00 – Дом культуры Бокситогорска, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование лучших школьников, победителей и призеров региональных олимпиад.
Волхов:
- 14:00 – городской Дом Культуры, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование активистов, которые помогли в открытии стелы «Город воинской доблести».
Ивангород:
- выставки рисунков и работ учащихся Ивангородских школ в городском культурно-досуговом центре;
- 14:00 – праздничный концерт в культурно-досуговом центре.
Кириши:
- XII Вокально-хоровая ассамблея «Едины музыкой сердца» в концертном зале детской школы искусств.
Тосно:
- Фестиваль-конкурс «Под небом Тосненским единым».
Приозерский район:
- В Лосево волонтеры представят видеоролик ко Дню народного единства.
Также стартовал конкурс авторского фото с празднования Дня народного единства. Фотографии нужно публиковать с хештегом #КомитетОК во «ВКонтакте» до 8 ноября. А 9 ноября жюри выберет лучших в номинациях «Самое патриотичное фото», «Дружба народов», «#Команда47». Победители получат брендированные толстовки и поло Команды 47.
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04.11.2022 32