Расписание празднования Дня народного единства в Бокситогорске, Волхове, Ивангороде, Киришах и Тосно

Мероприятия начинаются в 11:00. В районах Ленинградской области вручают паспорта молодым ленинградцам, поздравляют активистов и проводят праздничные концерты.

Бокситогорский район:

11:00 – деревня Заборье, мероприятие «Память. Единство. Жизнь» возле памятного знака «Дорога жизни. Начало»;

15:00 – Дом культуры Бокситогорска, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование лучших школьников, победителей и призеров региональных олимпиад.

Волхов:

14:00 – городской Дом Культуры, вручение паспортов молодым ленинградцам, чествование активистов, которые помогли в открытии стелы «Город воинской доблести».

Ивангород:

выставки рисунков и работ учащихся Ивангородских школ в городском культурно-досуговом центре;

14:00 – праздничный концерт в культурно-досуговом центре.

Кириши:

XII Вокально-хоровая ассамблея «Едины музыкой сердца» в концертном зале детской школы искусств.

Тосно:

Фестиваль-конкурс «Под небом Тосненским единым».

Приозерский район:

В Лосево волонтеры представят видеоролик ко Дню народного единства.

Также стартовал конкурс авторского фото с празднования Дня народного единства. Фотографии нужно публиковать с хештегом #КомитетОК во «ВКонтакте» до 8 ноября. А 9 ноября жюри выберет лучших в номинациях «Самое патриотичное фото», «Дружба народов», «#Команда47». Победители получат брендированные толстовки и поло Команды 47.