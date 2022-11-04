Видео: ансамбль «Вереск» посвятил песню Дню народного единства на фоне Выборгского замка

Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во всероссийской песенной акции, посвященной Дню народного единства, исполнив песню «Я русский» на фоне старинного Выборгского замка.

Ансамбль «Вереск» – это заслуженный коллектив народного творчества, известный за пределами Ленинградской области. В активе коллектива – полные зрительские залы по всей России. На некоторые выступления залы не смогли вместить всех желающих.

Для ансамбля характерна многожанровость. В творчестве сочетаются традиционные народные песни и инструментальные композиции, аутентичные напевы, известные ретро-шлягеры и хиты.