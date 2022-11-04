Создание экопромышленного парка возле Гатчины остается под вопросом

В интернете появилась информация о том, что в Ленинградской области ищут площадку для строительства экопромышленного парка. По данным некоторых СМИ, он появится в Гатчинском районе. На создание площадки выделили миллиард рублей через Российского экологического оператора (РЭО) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

При этом СМИ сообщают, что на территории в 8,5 гектар предприятия-резиденты будут утилизировать около 400 тысяч тонн промышленных и сельхозотходов в год. А сам парк должен начать работу в 2024 году.

Портал 47channel связался со своим источником в правительстве Ленинградской области.

«Никакого согласия правительства Ленинградской области еще нет», – отметил собеседник

По словам источника портала, даже если решение будет принято, то перерабатывать будут исключительно стекло, пластик и метал, «никаких сельхозотходов и прочей вонючей дряни не будет» (цитата).