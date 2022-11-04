В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Также Владимир Путин пообщался с представителями освобожденных территорий.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали из Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», – отметил Владимир Путин