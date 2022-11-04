Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 4 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых производили реактивные снаряды к системам залпового огня.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Берестового Харьковской области и Куземовки ЛНР. Противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях Площанки и Червонопоповки ЛНР. Все атаки отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.

Поражены пять пунктов управления ВСУ в районах Красногоровки, Невельского, Победы ДНР, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах Новониколаевки, Красноармейска, Северска ДНР и Новоалександровки Херсонской области. Сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Александровки Херсонской области и Докучаевска ДНР.

Кроме того, перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» в районе Чернобаевки Херсонской области.