Люди недовольны тем, что правительство Финляндии не заботится о населении, и заявляют, что финским политикам «проще поднять украинский флаг» (цитата).

В группе «Русские в Финляндии / Russkie v Finlandii» в одной из социальных сетей появились жалобы на слишком высокие цены на электричество. Уехавшие в Финляндию россияне отметили, что со стороны правительства было бы более эффективным решением заботится о своих жителях, а не «поднимать украинский флаг».

По данным специалистов, в Финляндии температура воздуха часто опускается до -20 °C. В самые темные месяцы года солнце в Хельсинки светит менее 6 часов в день.