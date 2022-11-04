Фото: Мемориальный крест установили на месте начала сухопутной Дороги жизни в Ленобласти

Год назад в Бокситогорском районе на пересечении дорог, ведущих из Заборья и Подборовья, волонтеры Победы установили памятный камень «Дорога жизни. Начало».

Фото: молодежная организация «Ореол»

В 2022 году активисты добавили к композиции мемориальный поклонный крест. В мероприятии принял участие протоирей Геннадий Беловолов, настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла в Сомино.

Во время торжественного открытия обновленного памятника состоялось театрализованное выступление с исполнением композиции «Память. Единство. Жизнь».