По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

В Ленинградской области на складах маркетплейса в деревне Новосаратовка произошел пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В поселке Синявино обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная».

Ракетой атаковано предприятие в Кирове, есть пострадавшие, им оказывается помощь, сообщил губернатор Александр Соколов. В Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Ограничения на полеты самолетов вводили в Пулково, Шереметьево, а также аэропортах Перми, Ижевска, Кирова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Пскова, Геленджика, Пензы и Саратова.