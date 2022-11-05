Причиной пожара в кафе в Костроме, где погибли 15 человек, стало использование пиротехники

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в ночь на субботу, 5 ноября, в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел крупный пожар, где погибли 15 человек.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта.

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Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Напомним, на площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. В результате пожара погибли 15 человек.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Предполагаемого виновника пожара задержали. Сейчас он на допросе.

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03.11.2022 108
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