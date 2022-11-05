Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 5 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.

Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.

На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР.

Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

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На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР.

Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.

Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.