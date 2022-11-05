В Кронштадте заметили самую крупную хищную птицу Северной Европы

В небе над Кронштадтской дамбой заметили орлана-белохвоста — самую крупную хищную птицу Северной Европы, которая занесена в Красную книгу России.

От других хищных птиц орлана отличает массивный жёлтый клюв. Размах крыльев орлана может достигать 2,5 метров. «Белохвостом» он назван из-за цвета своего хвоста, но чисто белым он становится только во взрослом состоянии — к шести годам, рассказал биолог Павел Глазков.

Фото: Павел Глазков / Вконтакте

Орланы-белохвосты успешно гнездятся в Ленобласти. В северо-западном регионе насчитывается около 30 пар этих крупных хищников. Орланы образуют пары на всю жизнь. Встретить их можно даже в черте Петербурга.