Кинолог Владимир Голубев проинформировал, что лай собаки имеет множество значений

Активный лай у собак могу вызывать различные обстоятельства, в том числе отсутствие внимание со стороны хозяина. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Эксперт рассказал, что с помощью лая питомцы общаются, предупреждают об опасности и выражают эмоции. При этом разные породы издают эти звуки с разной частотой – кто-то может начать лаять по любому поводу, кто-то настолько молчалив, что от него редко услышишь тихое «гав». В том числе это зависит и от темперамента животного.
Нередко лаем сопровождается испуг робких и пугливых собак, причем причина может быть в смене обстановки, окружения и любом раздражителе.
Вместе с тем собака может залаять от скуки, если с ней не проводить достаточно времени, или если у нее нет ничего, чем бы она смогла занять себя самостоятельно. В ситуации необходимо разобраться, чтобы скорректировать поведения пса.
В первую очередь, отметил Голубев, нужно включить в жизнь домашнего любимца игры и дрессировку, но потакать навязчивости тоже не стоит.
Он подчеркнул, что данные советы обязательны к применению, даже если собака «крошечного» размера, так как она тоже должна следовать основным командам и понимать, когда нельзя лаять на незнакомцев и других животных.
Кроме того, если разобраться в поведении собаки не получается, лучше всего обратиться к специалисту, который с помощью индивидуального подхода справится с задачей. Об этом пишет РИА «Новости».