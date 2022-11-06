Кинолог Владимир Голубев проинформировал, что лай собаки имеет множество значений

Активный лай у собак могу вызывать различные обстоятельства, в том числе отсутствие внимание со стороны хозяина. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт рассказал, что с помощью лая питомцы общаются, предупреждают об опасности и выражают эмоции. При этом разные породы издают эти звуки с разной частотой – кто-то может начать лаять по любому поводу, кто-то настолько молчалив, что от него редко услышишь тихое «гав». В том числе это зависит и от темперамента животного.

Нередко лаем сопровождается испуг робких и пугливых собак, причем причина может быть в смене обстановки, окружения и любом раздражителе.

Вместе с тем собака может залаять от скуки, если с ней не проводить достаточно времени, или если у нее нет ничего, чем бы она смогла занять себя самостоятельно. В ситуации необходимо разобраться, чтобы скорректировать поведения пса.

В первую очередь, отметил Голубев, нужно включить в жизнь домашнего любимца игры и дрессировку, но потакать навязчивости тоже не стоит.

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– Во-вторых, если собаке скучно, давайте ей возможность развлечь себя самостоятельно: для этого предлагайте ей игры-головоломки или развивающие игрушки, которые увлекут самостоятельной игрой, – сказал кинолог.

Он подчеркнул, что данные советы обязательны к применению, даже если собака «крошечного» размера, так как она тоже должна следовать основным командам и понимать, когда нельзя лаять на незнакомцев и других животных.

Кроме того, если разобраться в поведении собаки не получается, лучше всего обратиться к специалисту, который с помощью индивидуального подхода справится с задачей. Об этом пишет РИА «Новости».