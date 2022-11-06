Житель Вырицы попал в реанимацию, поскользнувшись на наледи

Мужчина упал с полутораметрового крыльца дома.
Как сообщили в правоохранительных органах, вечером, 5 ноября, в больницу грода Гатчины был доставлен мужчина из посёлка Вырица. Медики диагностировали у пенсионера сочетанные травмы.
В тяжёлом состоянии мужчину поместили в отделение реанимации.
Позднее выяснилось, что пострадавший поскользнулся на наледи и упал с полутораметрового крыльца собственного дома. Проводится проверка.
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06.11.2022 59